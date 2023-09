López Obrador celebra el triunfo de Sheinbaum y defiende el proceso interno de Morena

"Me queda claro que en Morena no tenemos espacio", afirma Ebrard tras su derrota



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado el triunfo de la exalcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, en las primarias internas del partido gobernante, Morena, y ha defendido la transparencia de todo el proceso frente a las críticas del otro aspirante, el exministro de Exteriores Marcelo Ebrard.

López Obrador ha dicho que "fue un ejemplo de ejercicio democrático", "algo inédito" en un país que, según ha dicho, durante décadas vivió acostumbrado al "dedazo", a la designación arbitraria de candidatos. "Yo apoyo a Claudia Sheinbaum", ha subrayado en su rueda de prensa diaria.

El mandatario ha recordado que la propia Sheinbaum ha apelado a la "unidad" y a dejado las puertas "abiertas" a todos, mientras que de Ebrard ha destacado que es un amigo y un buen servidor público. Confía en que pueda seguir apoyando la "transformación" mexicana, aunque todo está abierto por ahora.

En este sentido, ha recordado que todos los participantes respaldaron las reglas fijadas en su día por el propio partido y apuntado que Ebrard ahora "es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente", según informa el diario 'El Universal'.

EL FUTURO DE EBRARD

El excanciller ha reconocido este jueves que "no se esperaba" lo que ocurrió el lunes, con la victoria de Sheinbaum en el sondeo interno, y ha insistido en su sospecha de irregularidades. A falta de reunir en asamblea el lunes a su propio equipo, ya ha dado a entender que romperá filas: "Me queda claro que en Morena no tenemos espacio".

Ebrard ha evitado aclarar si su ruptura con el partido gobernante pasaría por una candidatura alternativa a la Presidencia e incluso por incorporarse al opositor Movimiento Ciudadano, que aún debe decidir si se une al principal bloque opositor, Frente Amplio, o abre una tercera vía.