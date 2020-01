México.- López Obrador se compromete a no apoyar una reforma del Código Penal que atente contra las libertades

Publicado 30/01/2020 5:27:58 CET

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido este miércoles que su Gobierno no presentará ningún reforma del Sistema de Justicia Penal que suponga un atentado contra las libertades individuales, después de que la oposición filtrase un borrador en el que supuestamente el nuevo plan del Ejecutivo atentaba contra algunos derechos, como el de la presunción de inocencia.

López Obrador ha recalcado que "por convicción" se compromete a no apoyar cualquier medida que no vaya en sintonía con la libertad de expresión o con el derecho a disentir, se ha comprometido el presidente mexicano en su última comparecencia ante los medios.

"Nosotros venimos de un movimiento con el que enfrentamos al autoritarismo", ha recordado el presidente mexicano, para quien la oposición organizó un escándalo con toda esta situación, pues incluso él mismo se enteró por la prensa de esta supuesta ley. "Nuestros adversarios, que creen que somos como los gobernantes de otros tiempos, montaron un escándalo", ha criticado López Obrador.

"Hablaban de que alguien nos iba a meter en la cárcel... Ese hombre autoritario, casi dictador, era yo. Ahí es cuando me entero que hay una ley con la que cancelar todos los derechos. No la he visto, no la conozco", ha explicado López Obrador.

Ante las críticas por la gestión de la última crisis migratoria a la que el país está haciendo frente durante el último mes, el dirigente azteca ha comentado que acepta todos los comentarios de aquellos que no estén de acuerdo con sus políticas, pues no es "un dictador", ha defendido.

En ese sentido, López Obrador ha asegurado que su Gobierno no prohibirá el acceso a los miembros de la sociedad civil y a los activistas a lo albergues en los que han sido acogidos los migrantes que han sido retenidos en la frontera en su camino hacia Estados Unidos.

"Prohibido prohibir", ha dicho. "En todo caso, convencer, persuadir, nada de acciones coercitivas. No somos conservadores. Así se actuaba antes", ha asegurado el presidente mexicano.