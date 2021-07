López Obrador confía en que lograría imponerse holgadamente a un referéndum revocatorio

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho un balance este jueves de sus tres años al frente del país, en el que ha destacado que su Gobierno "hizo todo lo humanamente posible" para combatir la pandemia y se ha mostrado convencido de que no solo no ha defraudado a sus compatriotas, sino que además saldría airoso de una consulta popular revocatoria.

"Aún recuerdo cuando el 1 de diciembre de 2018 se nos acercó un joven en bicicleta y nos gritó, 'no nos vayas a defraudar', creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven y de quienes votaron por mí hace tres años", ha dicho López Obrador desde el Palacio Nacional y arropado por su Gobierno.

López Obrador ha asegurado incluso que en caso de que se celebrara ahora un referéndum revocatorio, un 72,4 por ciento de los mexicanos apostaría por mantenerle como presidente, según una encuesta telefónica que su Administración ha realizado con motivo del aniversario de sus tres años al frente de México.

"Estamos bien calificados, pero aspiramos a convencer a más gente, que se vaya creando más conciencia, que haya más revolución de las conciencias", ha dicho el presidente mexicano, quien se ha acordado también de la oposición, a la que le ha prometido que siempre "recibirán respeto sin límites, ni represión, ni censura"

"No aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta (... ) Este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir. Son adversarios, no enemigos. No los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición", ha dicho.

ECONOMÍA, CORONAVIRUS y SEGURIDAD

López Obrador ha dado inicio a su discurso haciendo mención a la caída de nuevos contagios y fallecidos en el país a causa del coronavirus, pandemia contra la cual, ha dicho, han hecho todo lo "humanamente posible" para derrotarla. "Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, levantamos con oportunidad el sistema de salud que estaba en ruinas, no titubeamos en destinar recursos".

"En quince meses el presupuesto de salud se ha incrementado en 70.000 millones de pesos (cerca de 3.000 millones de euros), se terminaron, reconvirtieron y equiparon hospitales, se contrató y capacitó a más de 70.000 trabajadores de la salud (...), "se logró que ningún enfermo se quedara sin una cama", ha dicho.

En materia económica, el presidente mexicano se ha acordado de los compatriotas que desde el exterior han envido remesas y les ha agradecido su esfuerzo, pues en mayo se registró la cifra récord de 4.514 millones de dólares. Gracias a ello y a los programas públicos, cuenta, "se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad".

A su vez, ha prometido que en los próximos meses se terminarán por recuperar el resto de empleos que se perdieron a causa de la crisis económica provocada por la pandemia, después de que el 69 por ciento de ellos, dice, hayan podido ya salvarse.

"De los 20.613.536 trabajadores inscritos en el Seguro Social, antes de la pandemia, se perdieron un 1.395.404 empleos, pero ya hemos recuperado 957.248, el 69 por ciento, de modo que solo nos faltan 438.156, el 31 por ciento, para estar como antes de la crisis sanitaria", ha desglosado.

En materia de seguridad, ha destacado que no se han creado nuevos cárteles en estos últimos tres años y si bien apunta que se ha producido una reducción en delitos como los homicidios o los secuestros, ha reconocido un aumento de los feminicidios y en las extorsiones.

López Obrador ha tenido palabras de reconocimiento también para su equipo de Gobierno, formado por "auténticos servidores públicos" y si bien habrá "quienes imaginaron que sería de otra forma o (...) no comparten mis ideas (...), nadie podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del pueblo. Siempre estaré a la altura de ustedes y nunca, jamás los traicionaré", ha cerrado.