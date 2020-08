México.- López Obrador cree que México superar la crisis económica para final de año tras las buenas cifras de agosto

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha comunicado este sábado que se han logrado crear 14.945 nuevos puestos de trabajo en la primera semana del mes de agosto y confía en que para final de año la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19 quede atrás.

"Ya dejamos de perder empleos y ya vamos para arriba", ha manifestado López Obrador desde la biblioteca del Palacio Nacional a través de un vídeo que ha sido difundido en redes sociales.

"Nos fuimos al fondo y ya vamos de salida; yo espero que terminemos agosto con nuevos empleos y de ahí para adelante, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para poder estar como en febrero, eso es lo que estimo, lo que yo deseo", ha expresado.

El presidente mexicano ha comenzado su intervención acordándose de las víctimas mortales provocada por la COVID-19, en cuyo último balance emitido por el Ministerio de Salud del país se han confirmado 52.006 fallecimientos y 475.902 casos acumulados.

"Han perdido la vida más de 50.000 mexicanos, nos duele mucho, nos parte el alma, y siempre vamos a estar mandando nuestras condolencias sinceras a los familiares, a los que sufren", ha expresado.

López Obrador ha explicado que el nuevo coronavirus supuso una "debacle" para la economía mexicana, en especial a partir de abril cuando se perdieron unos 555.000 empleos, después de que en febrero se creasen 123.000 nuevos puestos de trabajo.

A su vez ha destacado que antes de que comenzara la crisis, el Seguro Social tenía inscritos a 20.500.000 trabajadores y pese a las altas cifras de los primeros meses de la pandemia en julio, las cifras han sufrido un pronunciado retroceso, con algo menos de 4.000 puestos de trabajo perdidos.

En cuanto a la economía informal, el presidente mexicano también ha asegurado que está "repuntando", como demuestra, ha dicho, la actividad en las calles, a la vez que bajo "los protocolos de salud", comienzan abrirse negocios y otros establecimientos comerciales.

El presidente mexicano ha explicado que esta recuperación de la economía también es producto de las "benditas remesas" que han enviado los mexicanos residentes en el extranjero.

"El envío de remesas van para récord este año, con casi 40.000 millones de dólares", ha señalado López Obrador, quien ha recalcado que esta ayuda, 3.500 millones de dólares sólo en junio, de los migrantes mexicanos será "la principal fuente de ingresos" del país durante el año 2020, "a pesar de la pandemia".

"Todo esto va a diez millones de familias. Esto ha reactivado el consumo, ha permitido, junto a lo que estamos haciendo, que haya capacidad de compra, que no tengamos una crisis de consumo, que la gente tenga para lo básico y no tenga hambre", ha resaltado.

"No hemos tenido problemas de falta de alimentos, tenemos producción suficiente de alimentos básicos, maíz, frijol, arroz, pollo, huevo, leche, carne; hemos podido, si no se produce todo lo que consumimos, comprar, importar alimentos y no hemos tenido inflación, no ha habido carestía", ha continuado.

Por último, López Obrador ha animado a la población a que continúe avanzando para lograr salir de la crisis económica, pero sin dejar de lado los protocolos de seguridad decretados por las autoridades sanitarias.