López Obrador defiende incorporar las cuentas inactivas de trabajadores mayores de 70 años al fondo de pensiones

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido este viernes la iniciativa del Gobierno de incorporar al fondo de pensiones aquellos ahorros de trabajadores mayores de 70 años que no hayan sido reclamados en cuentas inactivas y ha negado que esto vaya a perjudicar a la clase trabajadora.

"No estamos aquí para perjudicar a los trabajadores. Estamos aquí para beneficiarlos. Los que roban son otros que no están aquí: no somos nosotros", ha indicado el mandatario mexicano en rueda de prensa, según ha recogido el diario 'El Universal'.

En este sentido, ha resaltado que aquellos que tengan un depósito "siempre" tienen derecho a reclamarlo. "Esa es la clave de todo. Por eso nadie puede robar la pensión: porque queda a salvo el derecho del trabajador", ha explicado.

Estas declaraciones se producen después de que López Obrador haya acusado a los Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), institución encargada de regular las cuentas de ahorro de los trabajadores, de llevar a cabo una campaña contra la reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno del izquierdista Morena.

El mandatario mexicano aseguró que las Afores estaban utilizando "tácticas dilatorias" para obtener "beneficios". "Como son corporaciones financieras muy fuertes, que tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, pues entonces en los medios la campaña (es) 'alerta, alerta, alerta'", indicó.

En concreto, el Gobierno aspira a incorporar al fondo de pensiones los cerca de 40.000 millones de pesos (21.700 millones de euros) que permanecen inactivos en cuentas de las Afores de trabajadores mayores de 70 años. Varios partidos de la oposición afirman que esta medida busca "expropiar" las pensiones.

Por contra, el Gobierno mexicano defiende que esta iniciativa busca revertir las medidas "neoliberales" impulsadas durante los mandatos de los expresidentes Ernesto Zedillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN).