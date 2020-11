México.- López Obrador descarta "represalias" por no felicitar a Biden y remarca que México "no es colonia"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha descartado este miércoles que la nueva Administración del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tome "represalias" tras no haberle felicitado todavía por su llegada a la Casa Blanca y ha remarcado que México "no es colonia" ni "pelele de ningún gobierno extranjero".

En su comparecencia matutina habitual, López Obrador ha explicado nuevamente que sería un acto "irresponsable" como país pronunciarse "por uno u otro" antes de las que las autoridades electorales de Estados Unidos emitan un comunicado oficial.

"No nos corresponde, eso es intervencionismo. Que si no reconocemos va a haber represalias, no. No tiene por qué haber porque nos estamos apegando a nuestros principios, además no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano, el Gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero", ha enfatizado.

"Nosotros no podemos hacer un reconocimiento a un gobierno que todavía no está legítimo y legalmente constituido", ha explicado López Obrador amparándose en el Artículo 89 de la Constitución del país, y criticando al "periodo neoliberal" de anteriores mandatos, pues "hicieron a un lado los principios de política exterior de México".

"Ésa es nuestra postura y no estamos en contra ni a favor de nadie", ha remarcado, insistiendo en que tomar una postura ahora sería hacer de "juez" e inmiscuirse en "un proceso interno" que han de respetar, pues en él también han participado millones de mexicanos que obtuvieron la ciudadanía estadounidense.

Por su parte, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, ha respaldado este miércoles la postura del Gobierno y del presidente López Obrador de esperar a conocer los resultados definitivos, pues forma parte de los "principios de política exterior consagrados en la Constitución, particularmente en el principio de no intervención".