López Obrador informa de la existencia de detenidos en "casi todos los casos" de asesinatos electorales

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado este martes de la existencia de detenidos por presuntamente ser responsables de los asesinatos de candidatos electorales a las elecciones federales, previstas para el domingo, en "casi todos los casos" constatados.

"Ahora que estamos en este proceso electoral algunos candidatos han sido agredidos y, lamentablemente, hasta han perdido la vida mujeres y hombres, casi en todos los casos se tienen detenidos presuntos responsables", ha trasladado en su rueda de prensa diaria, recogida por el diario mexicano 'Milenio'.

En este contexto, ha asegurado que, durante la jornada del lunes, se produjeron detenciones por el asesinato de Alma Barragán, la candidata de Movimiento Ciudadanos a la alcaldía de Moroleón, en Guanajuato. "Queremos informar de cómo se ha avanzado en el castigo a los responsables, hasta en el caso de la candidata de Guanajuato que fue lamentablemente asesinada ya ayer hubo detenciones", ha agregado.

Así, ha matizado que se proporcionará más información sobre el asunto en la rueda de prensa previstas para este miércoles. Barragán fue asesinada hace menos de una semana a tiros en pleno acto de campaña. Un grupo de hombres armados abrió fuego contra ella mientras pronunciaba un mitin.

También, el mandatario mexicano ha destacado la labor de la ciudadanía mexicana al presentar las denuncias correspondientes para que se puedan investigar los homicidios y ha agregado que, el objetivo de informar sobre las detenciones, es dar un mensaje de seguridad a los ciudadanos y de alerta a las personas que cometen delitos de este tipo "aunque tengan influencias".

"Esto lo digo no sólo para informar de cómo estamos actuando, lo digo porque a los que se portan mal les puede llegar información, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades", ha advertido. "Eso ya no funciona, el que comete un delito es castigado y vamos a seguir actuando así", ha incidido.

Por otro lado, según ha informado el diario 'La Jornada', López Obrador ha asegurado en la rueda de prensa que en procesos electorales anteriores hubo más violencia y más asesinatos, aunque no ha proporcionado cifras a este respecto.

"Aún con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo (...) que lo que pasaba antes, y lo puedo probar, nada más que no nos vamos a poner a comparar número de fallecidos porque eso (...) no queremos que nadie pierda la vida, ninguna persona", ha especificado. En este sentido, ha repetido su llamamiento a los ciudadanos mexicanos a acudir el domingo a votar.

En lo que va de proceso electoral, se han registrado al menos 782 ataques contra políticos, según datos de 'Milenio'. El domingo están en juego más de 21.000 cargos de elección popular, entre ellos 500 diputados federales; 15 cargos de gobernador; 1.063 cargos en congresos locales; 17.000 en ayuntamientos; y más de 1.900 presidencias municipales, que es donde se percibe más riesgo para los candidatos.