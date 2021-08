López Obrador insiste en que la demanda contra las empresas de armas de EEUU no es "injerencia" política

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. - -/El Universal via ZUMA Press Wi / DPA

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido este jueves que la demanda civil presentada contra una docena de empresas estadounidenses de armamento no es "injerencia" ni busca ir contra Estados Unidos y sus leyes, sino contra un modelo de negocio sin control que "causa muertes".

"No es un hecho injerencista, no es contra el Gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control sobre la venta de las armas", ha dicho el presidente mexicano en rueda de prensa.

"No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas, sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas, que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control, compran hasta por Internet", ha añadido.

El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció que el Gobierno había presentado una demanda civil ante un tribunal de Boston contra once empresas estadounidenses de armamento por el comercio "negligente" que habrían estado cometiendo en territorio mexicano, contribuyendo "al tráfico ilegal de armas" y ocasionando "daño directos" al país.

En su comparecencia matutina desde el Palacio Nacional, López Obrador ha defendido el valor de este movimiento del Estado mexicano, pues "ayudaría mucho" a tener un mejor control de las armas que entran de manera ilegal al país.

"Vamos a ver, es la primera vez que se hace un planteamiento así, cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso a la independencia y leyes de Estados Unidos", ha remarcado el presidente mexicano, quien prevé un proceso judicial largo.

Ebrard explicó que este tráfico ilegal de armas "está íntimamente vinculado con la violencia que vive México" y por ello la demanda busca que estas empresas compensen al Estado por "sus prácticas negligentes" con una cantidad que será fijada en el juicio, además de ser obligadas a implantar una serie de protocolos y políticas de actuación con el fin de evitar que se siga produciendo esta situación.