México.- López Obrador pide "denunciar" a su hermano si ha cometido un delito al recibir dinero de un funcionario

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado este viernes que si su hermano Martín Jesús ha cometido un delito debe ser "denunciado" para que sea castigado, después de la difusión de un vídeo en el que se le ve recibiendo dinero por parte del ex coordinador nacional de Protección Civil David León Romero.

"Si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubre a nadie, es muy claro que quien comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado", ha indicado López Obrador en su rueda de prensa diaria, donde ha insistido en que, "independientemente de lo mediático, lo político", si existen "pruebas" hay que "denunciarlo".

"Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de proceder y la autoridad competente tiene que resolver si hay un delito o no lo hay", ha reiterado, según ha recogido el diario 'Milenio'.

No obstante, López Obrador ha asegurado que la difusión del vídeo tiene lugar para "perjudicarle" y forma parte de una "campaña negra" en su contra. Del mismo modo, ha afirmado que lo que se ve en el vídeo es un "asunto personal" entre su hermano y León.

"El vídeo de ayer corresponde a otros vídeos de otros tiempos, entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político, según la información sobre este nuevo vídeo, fue un trato personal entre David León y mi hermano", ha incidido, recalcando que "se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí", algo que "no es cierto, así de sencillo".

Por otra parte, el mandatario mexicano ha afirmado que no ve a su hermano Martín "desde hace cinco años". "Yo ya no me pertenezco, por eso si un hermano, un cuñado, un primo, una nuera, cualquier familiar, y además lo he manifestado desde que tomé posesión, comete un delito debe ser juzgado", ha reiterado, antes de remachar que "no debe haber impunidad".

El portal Latinus reveló el jueves un vídeo con cámara oculta que muestra a Martín Jesús López Obrador recibiendo fajos de dinero por un valor total de 150.000 pesos (más de 6.300 euros) de manos de David León Romero, una situación similar a la ocurrida con otro hermano del presidente, Pío López Obrador, que se conoció hace un año. De acuerdo con Latinus, el vídeo fue grabado por David León Romero en su casa de Tuxtla Gutiérrez en 2015, año en el que Morena participó en sus primeras elecciones como partido político.