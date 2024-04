López Obrador pide a las familias de los normalistas de Ayotzinapa no politizar la cuestión

Las familias de los normalistas pidieron boicotear el proceso electoral ante la negativa del presidente a reunirse con ellos



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este lunes no convertir "en una cuestión politiquera" la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, unas declaraciones que llegan después de que las familias de los desaparecidos pidiesen boicotear el proceso electoral que culmina con la votación del 2 de junio en protesta contra el presidente saliente, que se niega a reunirse con ellos antes de las elecciones.

"Me da mala espina y tengo elementos para decir que se deben evitar provocaciones, no caer en trampas y no utilicen estos casos con propósitos electorales. Si tienen diferencias con nosotros en lo político e ideológico, lo podamos resolver y enfrentar con urbanidad política", ha asegurado López Obrador, según el diario mexicano 'La Jornada'.

Tras ello, ha abierto la puerta a analizar la propuesta de las familias para reunirse antes de los comicios, algo que no quería hacer debido a que no quería "que haya manipulación con fines electorales", pues se trata de algo "muy serio como para permitir la banalidad".

Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desparecidos desde 2014 han hecho un llamamiento a boicotear el proceso electoral y han reprochado que las principales candidatas no quieren abordar la cuestión de la desaparición forzada.

Los 43 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas no esclarecidas. Durante años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto defendió que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, pero los normalistas denuncian que se trata de un crimen de Estado.