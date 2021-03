López Obrador pide investigar al juez que tumbó su reforma eléctrica

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federación investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, que dictaminó la suspensión provisional de Ley de la Industria Eléctrica y ha atribuido su actuación a "afines al antiguo régimen".

López Obrador ha pedido así una "revisión de las facultades" de Gómez "con respeto a la división de poderes" por si al juez "le corresponde o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver este caso".

"Si mi solicitud es legalmente procedente, solicito que el consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio", ha apuntado el mandatario mexicano, según recoge el diario 'La Jornada'.

En este asunto actúan "personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen" y se refirió en concreto a empresas eléctricas como la española Iberdrola. "Sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del estado de derecho (...). Quienes hoy invocan ese principio para presentar sus intereses han sido, y quieren seguir siendo, los violadores más activos de la Constitución", ha argumentado.

López Obrador ha defendido de nuevo la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica y ha asegurado que busca garantizar que no aumente los precios, ya que incluía subsidios que provocaban que se cobrara más a los consumidores que a las empresas por el mismo consumo.