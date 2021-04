López Obrador pide "respetuosamente" a EEUU que contribuya "rápido" a frenar la migración desde Centroamérica

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido "respetuosamente" a Estados Unidos que contribuya "rápido, pronto" a frenar la migración desde Centroamérica.

López Obrador ha aludido a las iniciativas del presidente estadounidense, Joe Biden, para abordar este asunto, que requieren la aprobación del Congreso del país.

En concreto, se ha referido a la liberación de los 4.000 millones de dólares propuestos por Biden para atajar la migración y ha mencionado también la necesidad de entregar visados de trabajo para Estados Unidos y Canadá. También ha recordado que la Administración Biden se comprometió a regularizar la situación de más de once millones de migrantes que viven desde hace años en Estados Unidos.

"Aprovecho para hacer un llamamiento respetuoso al Congreso de Estados Unidos, para que resuelvan pronto las iniciativas que ha presentado el presidente Biden", ha señalado en su rueda de prensa diaria, donde ha aclarado que México no pretenden "inmiscuirse en esos asuntos".

No obstante, ha reiterado que el Congreso "ojalá se apure" para aprobar las iniciativas, porque "hay que atender las causas, no se puede resolver el problema con medidas coercitivas". "La gente no sale de sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad", ha recordado, según ha recogido el diario 'Milenio'.

De forma paralela, el mandatario mexicano ha considerado que la llegada de Biden a la Casa Blanca se ha entendido como una apertura de puertas a todos los migrantes. "Esa fue la lectura de algunos y sobre todo se aprovecharon los traficantes de migrantes", ha lamentado, poniendo el foco en el uso de niños por la creencia de que "si un migrante va acompañado de un niño tiene más posibilidades de obtener la residencia". "Hay una situación grave de utilización de niñas y niños", ha afeado.

López Obrador anunció el miércoles que se reforzará la vigilancia en la frontera sur de México con 12.000 efectivos, incluidos de la Guarida Nacional, ante el incremento "grave" y "sin precedentes" del tráfico de menores no acompañados.

En diciembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 6.172 personas. La cifra se incrementó hasta los 9.736 en enero, 12.785 en febrero y 17.445 en marzo.

En cuanto a los menores no acompañados, la tendencia es similar. En diciembre se registraron 1.525 casos, que se incrementaron hasta los 1.734 en enero, 2.501 en febrero y 3.139 en marzo. La mayoría proceden de Guatemala, Honduras, El Salvador y el mismo México.

Mientras, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, avanzó su intención de viajar a México y Guatemala con el objetivo de supervisar la respuesta del Gobierno estadounidense al aumento de migrantes en la frontera sur de la nación norteamericana, tal y como le encargó Biden.

La Administración Biden lidia con un aumento en la migración en su frontera sur, personas que llegan procedentes del conocido como Triángulo Norte, compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras. Este incremento ha creado una situación complicada en la Casa Blanca, habida cuenta de que el mandatario prometió durante la campaña electoral revertir las políticas migratorias de su antecesor, Donald Trump.