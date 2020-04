México.- López Obrador propone a la oposición adelantar para 2021 la consulta para revocar su mandato

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido este martes a la oposición la posibilidad de adelantar un año la consulta para revocar su mandato, coincidiendo con las elecciones federales de 2021, y no para marzo de 2022 como estaba previsto, ya que aún habiendo sido elegido para seis años, estará en el cargo, ha dicho, "hasta que el pueblo quiera".

"Nosotros vamos a estar aquí hasta que el pueblo decida. Por eso propusimos lo de la revocación de mandato. El pueblo pone y el pueblo quita. Yo, por autoridad moral, por honestidad, no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente", ha explicado el jefe del Estado mexicano durante su comparecencia diaria ante los medios en la sede del Palacio Nacional.

"No es que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a la fuerza", ha asegurado López Obrador, quien además ha recordado cómo en un principio "los conservadores" se opusieron "a regañadientes" a que esa consulta se llevara a cabo en junio del año 2021 coincidiendo con las elecciones federales.

"¿Qué le ofrezco a los conservadores con todo respeto? Para que el pueblo de manera pacífica decida, ofrezco adelantar la fecha, que la revocación se haga aprovechando las elecciones", ha insistido, tal y como ha recogido el diario 'El Universal'.

El presidente mexicano ha dicho que si recibe "hoy" una respuesta, "mañana" enviaría una iniciativa de reforma constitucional que habilitase esa posibilidad de adelantar la consulta de su revocación, con la que espera ayudar "a bajar el ansia y el enojo" de algunos sectores de la población mexicana.