México.- López Obrador rechaza declarar la guerra al narco pese a las provocaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha reafirmado este lunes en su política de seguridad y ha rechazado declarar la guerra a los grupos del narcotráfico a pesar de las recientes provocaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

López Obrador se ha referido específicamente al vídeo publicado en redes sociales en el que una columna de individuos armados y pertrechados con uniformes paramilitares jalean al líder del CJNG, 'Mencho'.

Para el mandatario estas son las consecuencias del abandono a la población: "es lo que nos heredaron". "Estoy seguro que ese día se plagó en internet, se infectaron de este tipo de cosas por la desesperación y por el coraje. Entonces hay que serenarnos todos. Lo que opino es que son grupos de la delincuencia que existen en el país, que se fueron formando a partir de que se abandonó al pueblo, de que imperó la corrupción y de que hubo impunidad", ha indicado.

"Es lo que nos heredaron, pero poco a poco vamos a ir garantizando la paz y seguridad como se ha venido logrando", ha añadido durante su rueda de prensa matutina del lunes en el Palacio Nacional.

"Yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos. Eso de que no me van a temblar la manos; el ojo por ojo, diente por diente, o la ley del Talión, ya no", ha remachado.

Si se mantiene la ley del Talión, "nos vamos a quedar tuertos o chimuelos". El combate a los grupos delictivos se hará con inteligencia más que con fuerza y "no se declarará la guerra".