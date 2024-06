López Obrador reconoce el "derecho" de la oposición de impugnar elecciones, pero defiende que fueron "limpias"

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México - Luis Barron/eyepix via ZUMA Pres / DPA

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que la oposición "está en todo su derecho" de impugnar los resultados de las elecciones del domingo, que se saldaron con una holgada victoria de la oficialista Claudia Sheinbaum, pero ha recalcado que fueron "las más libres y limpias de la historia".

La principal candidata opositora a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez, que reconoció su derrota frente a Sheinbaum, anunció el lunes sin embargo que impugnaría los resultados por la supuesta presencia del crimen organizado en el marco del proceso electoral.

López Obrador, que ha evitado valorar en detalle estas iniciativas alegando que no busca dar "consejos", ha subrayado en su habitual rueda de prensa matinal que las autoridades no tienen "nada que temer" porque están con la conciencia "tranquila", informa el diario 'Milenio'.

Sobre una posible reunión "formal" con Sheinbaum, vencedora con cerca del 60 por ciento de los votos, el actual mandatario ha aclarado que tendrá que "esperar", al menos hasta que la exalcaldesa de Ciudad de México sea proclamada formalmente como presidenta electa y reciba las credenciales correspondientes.

"Siempre hemos tenido comunicación, somos compañeros. Yo la respeto mucho no me voy a cansar de decir que es una mujer muy inteligente, una académica de primer nivel", ha asegurado López Obrador, que durante estos últimos meses ha prometido que no interferirá en el mandato de su sucesora y que, una vez abandone el cargo el 1 de octubre, estará "jubilado".