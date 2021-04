López Obrador reconoce que la disminución de los homicidios en México durante su mandato es "mínima"

Archivo - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador - -/El Universal via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 8 Abr.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido este jueves que la disminución de los homicidios en la nación norteamericana ha sido "mínima" durante su Administración, al tiempo que ha señalado que los delitos de feminicidios y extorsión se incrementan.

"Hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general en casi en todos los delitos desde que estamos en el Gobierno, pero hay dos o tres delitos en donde apenas se han contenido", ha señalado en su rueda de prensa diaria, donde se ha referido específicamente al homicidio y ha lamentado que México "todavía" no ha sido capaz de resolver "por completo" este "grave asunto".

López Obrador ha aclarado que la disminución de los homicidios es "mínima" pero está aceptada y demostrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2019, respecto a 2018. "Hemos podido tener una disminución", ha reiterado, según ha informado el diario 'La Jornada'.

En cuanto a los feminicidios, el mandatario mexicano ha achacado el incremento a la modificación de la clasificación de los mismos. "Sostenemos, no es evadir nuestra responsabilidad (...), que antes no se clasificaban de esa manera, se consideraban homicidios todas las muertes, fallecimientos de mujeres", ha justificado. "Ahora no, por eso se registra un incremento", ha continuado.

En referencia a la extorsión, también en aumento, ha defendido que "todo lo demás", enumerando el robo o el secuestro, "todo va a la baja y considerablemente". López Obrador ha concluido que la violencia en México es una "herencia muy dolorosa"