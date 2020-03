México.- López Obrador resalta en vísperas del 8M que él ha estado "siempre a la vanguardia de la defensa de los DDHH"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, ha vuelto a recalcar ante los medios que él "siempre" ha estado "a la vanguardia en todos los temas de justicia y de defensa de los Derechos Humanos".

Ante la prensa, el presidente de México ha asegurado estar "empapado" en cuestión de materia de género y ser "experto", pues tiene "comunicación permanente con la gente" y recoge, ha dicho "los sentimientos de mujeres y de todo el pueblo".

"Siempre ando a ras de tierra y tengo esa dicha enorme de recoger los sentimientos del pueblo y vamos el 8 de marzo a tener un acto para conmemorar el Día de la Mujer".

Durante su comparecencia semanal ante los medios de comunicación, López Obrador ha mantenido un diálogo con la activista Frida Guerrero, quien le ha exigido mayores y mejores políticas contra la violencia contra las mujeres en México.

"No me enoja que se cuestione sobre el tema de género. No tengo ningún problema de conciencia. Siempre he estado a la vanguardia en todos los temas de justicia y de defensa de los Derechos Humanos, incluso desde hace 40 años, cuando no existía todavía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", ha aseverado.

"Todos los días tratamos el tema. Sabemos qué pasa en el país y estamos trabajando para lograr la paz y la tranquilidad", ha remarcado el mandatario mexicano, según ha recogido el diario 'El Universal'.

UNA DE CADA DIEZ MUJERES ASESINADAS ES UNA NIÑA

La Comisión de Justicia detalló que entre 2015 y septiembre de 2019 se cometieron 3.488 feminicidios, un incremento del 175,6 por ciento, lo que supone una "alarmante" tendencia de la violencia contra las mujeres, según apuntó el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el balance anual de 2019 elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, una de cada diez mujeres asesinadas en el país es una niña.

En ese sentido, las cifran muestran también que en los primeros siete meses de 2019 hubo un incremento del 13,5 por ciento con respecto a 2018 en muertes de niñas y adolescentes menores de 14 años.

AUMENTAN EN UN 24 POR CIENTO LOS SECUESTROS DE MUJERES

La organización Alto al Secuestro publicó el mes pasado un informe en el que se recopilaron 1.887 secuestros acontecidos el último año, de los cuales 410 tuvieron a mujeres como víctimas, lo que supone un aumento del 24 por ciento con respecto a 2018.

Alto al Secuestro explicó que el 90 por ciento de las mujeres que fueron secuestradas sufrieron violencia sexual durante su privación de libertad.

Los estados del país en donde más se registraron este tipo de delito contra las mujeres fueron Veracruz, con 147; Estado de México, 103; y Ciudad de México, 76.