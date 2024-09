López Obrador respalda a Sheinbaum y critica la "prepotencia" de España: "¿Qué les cuesta ofrecer una disculpa?"

Archivo - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador - Luis Barron/eyepix via ZUMA Pres / DPA - Archivo

Insiste en que las diferencias son con la "monarquía" que no ha querido disculparse por las "atrocidades" cometidas



MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha brindado todo su respaldo a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en su decisión de no invitar al Rey Felipe VI a su toma de posesión la próxima semana, ha vuelto a criticar la "prepotencia" española y ha insistido en reclamar una disculpa por parte de España por el pasado colonial.

"Apoyo a la presidenta electa, si ella ya tiene una postura la suscribo, la respaldo, porque le tengo mucha confianza", ha señalado López Obrador en su tradicional rueda de prensa diaria, después de que Sheinbaum haya explicado que no invitó al Rey sino al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque el monarca no había respondido a una carta de AMLO, como se conoce popularmente al mandatario saliente.

Este escribió en marzo de 2019 a Felipe VI una carta en la que, con motivo del 200 aniversario de la independencia en 2021, planteaba organizar una "ceremonia conjunta al más alto nivel" y que "el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravias causados" durante la Conquista.

"No hubo respuesta pero no solo no hubo respuesta sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros", ha afeado este miércoles el mandatario, denunciando que frente a una "carta respetuosa y formal", "actuaron con mucha prepotencia".

En este sentido, López Obrador ha sostenido que "ya debe cambiar esa postura prepotente y contar ya la historia de otra manera a las nuevas generaciones de españoles y hacer a un lado el racismo" que, según él, perdura a día de hoy como lo demuestra el que se tilde de "indianos" a quienes emigraron a México y prosperaron y luego regresan a España.

LAS DIFERENCIAS SON CON LA MONARQUÍA

Con todo, ha incidido en que "esto desde luego no tiene que ver con la amistad que tenemos con el pueblo español". "Es importante aclarar que estas diferencias con el Gobierno de España no se tienen con el pueblo español, estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios por las atrocidades cometidas durante la invasión europea de nuestro país", ha acotado.

En este sentido, ha denunciado que los españoles "se llevaron mucho oro y plata" pero "toda esa riqueza fue a las cúpulas, no a al pueblo de España" que durante siglos siguió sumido en la pobreza mientras "se saqueaba a las colonias de América".

"Ojalá rectifiquen", ha confiado, tras insistir en que Sheinbaum tiene razón. "¿Qué les cuesta ofrecer una disculpa? Ya lo han hecho en otros casos, ¿por qué con los pueblos originarios de México no?", ha preguntado, recordando que México se ha disculpado por las "atrocidades" y el "exterminio de pueblos indígenas" que se produjo tras su independencia.