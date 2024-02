López Obrador ve "muy bien" la mediación de obispos mexicanos con el crimen organizado para la paz de Guerrero

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha valorado este jueves positivamente la reunión que estos días han mantenido varios obispos con grupos criminales para alcanzar un acuerdo de paz en el estado de Guerrero. "Lo veo muy bien, todos tenemos que contribuir", ha dicho.

"Siempre que los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien, creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz", ha valorado.

No obstante, ha matizado que es responsabilidad del Estado garantizar la paz y la tranquilidad. "Esto debe quedar muy claro", ha señalado durante su comparecencia matutina habitual, en esta ocasión desde la base que la Fuerza Naval tiene en Acapulco, precisamente en el estado de Guerrero, informa 'El Universal'.

"Antes el Estado se desatendía, llegaron a crear las autodefensas. Desde luego, no formalmente, pero era un hecho que se contaba con el apoyo del Gobierno para la creación de las autodefensas", ha recordado el presidente mexicano.

Este miércoles, el obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, reveló que junto a otros tres religiosos se reunió con representantes de las facciones criminales que delinquen en la zona para intentar llegar a algún tipo de acuerdo que frenara la violencia y garantizara la seguridad de la población.

Sin embargo, González Hernández explicó que los jefes criminales se negaron a pactar pues no estaban dispuestos a ceder ni un ápice parte de los territorios que controlan. "No lo sueltan", dijo el obispo, incidiendo en que no pudieron con el "afán de dinero y poder" que ansían estos hampones.