México.- La madre del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima sale de prisión por falta de pruebas

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

María Eva Ortiz, madre del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, alias 'El Marro', ha abandonado este domingo la cárcel en la que se encontraba desde hace poco más de una semana debido a la falta de pruebas, cuando la Fiscalía decretó una orden de arresto contra ella por narcotráfico, informan medios locales.

Hace una semana, la madre de 'El Marro' fue detenida por la Policía, junto a otra de sus hijas y dos sobrinas, por ser las presuntas operadoras financieras de un grupo delictivo. En el lugar de los hechos se encontró un kilo de una sustancia con características propias de la metanfetamina y aproximadamente dos millones de pesos (unos 79.000 euros) en efectivo.

Esto provocó la ira de 'El Marro', quien a través de un vídeo, amenazó al Gobierno con "romperles la madre" por la "humillación" que se había cometido contra su familia.

Con la liberación de la madre del narcotraficante, el principal responsable del robo de combustible en el estado de Guanajuato, sur de México, no queda nadie en prisión del operativo que llevó a cabo la Policía el pasado 20 de junio.

Pese a que las autoridades judiciales decretaron la liberación de Ortiz debido a la inconsistencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía del estado, la detención de estos familiares de 'El Marro' se encuadran dentro del operativo policial que desde hace unos años ha logrado desarticular más del 80 por ciento del Cártel de Santa Rosa de Lima, tal y como aseguró la comisionada de Seguridad de Guanajuato, Sophia Huett.

No obstante, pese a su debilidad, el cártel todavía mantiene numerosas lealtades dentro de algunos municipios del estado, en especial aquellos más deprimidos, que respondieron en los últimos días con disturbios y la quema de vehículos en el municipio de Celaya, para protestar contra la detención de la familia de 'El Marro'.

"Lo de Guanajuato es una situación muy grave que venimos enfrentando desde hace tiempo y tenemos que actuar para evitar más derramamiento de sangre", ha dicho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional.

"Es muy lamentable lo que está pasando. Enfrentamientos donde asesinan a mujeres y niños. No se puede permitir que esto suceda. Nosotros no vamos a permitir la violencia. No podemos actuar como la avestruz y esconder la cabeza bajo la arena", ha dicho.