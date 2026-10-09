Al menos dos muertos por un nuevo enfrentamiento dentro de una cárcel en el estado mexicano de Sinaloa

Archivo - Las autoridades mexicanas trasladan a un reo en Ciudad de México - Luis Barron/ Eyepix Group / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto a causa de un enfrentamiento dentro de la cárcel de El Castillo, en el estado mexicano de Sinaloa, apenas un día después de que una pelea entre reos en el mismo centro penitenciario haya dejado diez víctimas mortales, incluido un menor de edad que se encontraba visitando a un familiar en el momento de los hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública ha confirmado en un comunicado que "dos personas privadas de libertad" han fallecido a causa de una "riña" registrada en el interior de un módulo de esta prisión situada en la ciudad de Mazatlán.

Tras ello, el Grupo Interinstitucional, formado por las secretarías de Defensa y de Marina, así como la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad de Sinaloa, puso en marcha un dispositivo que, según ha asegurado el organismo, "controló la situación para brindar seguridad a las demás personas, personal operativo y administrativo de dicho centro".

"Es importante señalar que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia al interior y exterior del centro para preservar el orden y la seguridad", han agregado las autoridades de Sinaloa, que han informado a la Fiscalía General del Estado con vistas a la apertura de una investigación.

Por su parte, el personal de trabajo social del centro penitenciario se ha puesto en contacto con las víctimas para "brindarles la información necesaria" sobre las circunstancias del suceso.

La misma prisión fue escenario un día antes de un enfrentamiento entre reos que dejó al menos diez muertos y 16 heridos, que tuvieron que abandonar la cárcel en diez ambulancias escoltadas por fuerzas federales.

De acuerdo a las informaciones del diario 'El Universal', las detonaciones de armas de fuego activaron las alertas en el exterior, lo que motivó el ingreso de la Policía y de la unidad especializada de revisión de prisiones de la Guardia Nacional, con el apoyo de un helicóptero de la Marina en labores de sobrevuelo.

Este mismo viernes en rueda de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que su Ejecutivo está trabajando con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, "para reforzar el sistema penitenciario" del estado.