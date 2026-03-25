MÉXICO.- Mexicanas lideran detenciones de familias migrantes en EEUU en 2025

Archivo - EEUU/México.- Las familias mexicanas concentraron el mayor número de detenciones de migrantes en EEUU en 2025 - Holden Smith/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MÉXICO, 23 Mar (EUROPA PRESS)

Durante el año 2025, Estados Unidos experimentó un incremento en las detenciones de familias migrantes mexicanas, convirtiéndose en el grupo más numeroso afectado por las estrictas políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump. Las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revelan que las familias mexicanas lideraron las cifras con 39.034 detenciones, seguidas por familias venezolanas, hondureñas y guatemaltecas.

Este fenómeno resalta la continua presión que enfrentan los migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, en donde las políticas implementadas han sido duramente criticadas por organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos. Human Rights Watch denunció que el gobierno estadounidense ha intensificado una campaña de redadas y detenciones a nivel nacional, con el objetivo de "impulsar una política de deportaciones masivas que separa familias y siembra temor en comunidades enteras".

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han jugado un papel crucial en estas operaciones, llevando a cabo detenciones en base a la raza, etnia u origen nacional de las personas. "Esta campaña comenzó, en su forma más agresiva, en Los Ángeles durante el pasado verano, sentando las bases para que tácticas similares se apliquen en otras ciudades de Estados Unidos", advirtió Human Rights Watch.

Las consecuencias de estas acciones han sido devastadoras para las comunidades afectadas, especialmente en Los Ángeles, donde las redadas dirigidas mayormente contra latinos han fragmentado familias y generado una atmósfera de miedo persistente. John Raphling, director adjunto del Programa sobre Estados Unidos de la ONG, lamentó el impacto negativo de estas políticas, afirmando que "destruyen familias, obligan a la gente a vivir con miedo y ponen en evidencia la dureza de la política migratoria de la administración Trump".

La situación de los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades en Estados Unidos se mantiene como un tema crítico en las discusiones sobre derechos humanos y políticas migratorias, evidenciando la necesidad urgente de revisar y modificar las estrategias actuales para asegurar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todos los individuos, independientemente de su origen.