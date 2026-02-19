México amplía la definición de "abuso sexual" para incluir que el silencio no implica consentimiento

Archivo - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Presidencia De La Republica

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Diputados de México ha aprobado finalmente ampliar la definición de "abuso sexual" en el Código Penal para incluir que el "consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima".

La medida, aprobada por 431 votos y que modifica los artículos 260 y 266 del Código Penal mexicano e incluye que no hay consentimiento cuando "la voluntad de la persona ha sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad", según un comunicado.

En concreto, el delito de "abuso sexual" queda definido como toda aquella persona que "sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo".

La legislación, que pasa ahora "al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales", también contempla penas de tres a siete años de prisión, así como la obligación de acudir a talleres con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres o prestar servicios sociales en favor del Estado.

De igual forma, se aumentarán las penas cuando el delito se cometa bajo agravantes de "violencia física, psicológica o moral", así como cuando sean "dos o más personas"; en un lugar despoblado o cuando haya relación entre el agresor y la víctima, ya sea por parentesco, por relación sentimental o por afinidad laboral o educativa.

Esto se aplicará igualmente cuando la víctima se encuentre bajo los efectos de alcohol, fármacos, narcóticos u otras sustancias que afecten a su voluntad, así como cuando el delito se cometa contra personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

La legislación, aprobada el pasado mes de diciembre en el Senado, fue presentada por el Gobierno después de que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, denunciara a un hombre que la acosó y la tocó sin su consentimiento mientras saludaba a un grupo de personas en el centro histórico de la capital mexicana.

El plan pretende homologar este delito en sus agravantes en todos los estados federales de México y unificar penalmente el "abuso sexual" en todo el territorio a fin de que haya mayores estándares de protección, así como que las sanciones sean más contundentes.