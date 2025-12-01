México anuncia la muerte de Pedro 'N', alias 'El Pichón', ligado al cártel de Sinaloa

Archivo - Efectivos de la Secretaría de Marina de México - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno mexicano, Omar García Harfuch, ha anunciado este domingo la muerte de Pedro 'N', alias 'El Pichón', ligado al cártel de Sinaloa, en un enfrentamiento con la Marina ocurrido en el marco de una operación contra inmuebles y laboratorios en los que los agentes han confiscado armas, vehículos drogas y precursores químicos.

"En una operación encabezada por la Secretaría de Marina mediante labores de investigación, se han ubicado inmuebles y laboratorios donde se han asegurado armas, vehículos, drogas y precursores químicos, (y) se ha detenido a dos operadores de esta célula delictiva", ha anunciado García a través de la red social X.

En la misma publicación ha añadido que, "al agredir al personal naval, ha perdido la vida Pedro 'N' 'Pichón', quien contaba con orden de extradición solicitada por el Tribunal Federal del Distrito Sur de California por los delitos de asociación criminal para importación y distribución de fentanilo y cocaína".

La operación, según ha precisado el diario mexicano 'El Sol de Sinaloa', se ha producido en una zona de sierra en el municipio de Choix, en el propio estado de Sinaloa, en el noroeste del país.

Tras el anuncio, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, ha felicitado al Gabinete de Seguridad "por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa".

"'Pichón' estaba acusado de múltiples delitos en México, incluyendo homicidios, secuestros, tortura y cobro violento de deudas por narcotráfico. También era buscado en los Estados Unidos por diversos crímenes", ha apuntado el diplomático.

Al hilo, Johnson ha destacado que "esta operación se suma a recientes detenciones a integrantes de cárteles en España por cargos de homicidio y secuestro, así como a cientos de arrestos adicionales en los Estados Unidos". "Estos resultados reflejan lo que nuestras naciones pueden lograr cuando trabajan juntas contra quienes representan una amenaza para nuestros ciudadanos", ha subrayado.