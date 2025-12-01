México anuncia muerte de Pedro 'N', alias 'El Pichón', vinculado al cártel de Sinaloa

Archivo - México anuncia la muerte de Pedro 'N', alias 'El Pichón', ligado al cártel de Sinaloa - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo

MÉXICO, 1 Dec (EUROPA PRESS)

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno mexicano, Omar García Harfuch, anunció el domingo la caída de Pedro 'N', también conocido como 'El Pichón', un miembro prominente del cártel de Sinaloa, durante un enfrentamiento con la Marina. Este evento se dio en el contexto de una operación orientada a la neutralización de infraestructuras y laboratorios delictivos, en los que se aseguraron armas, vehículos, drogas y precursores químicos.

"En una operación liderada por la Secretaría de Marina mediante labores de investigación, se ubicaron inmuebles y laboratorios donde se aseguraron armas, vehículos, drogas y precursores químicos, (y) se detuvo a dos operadores de esta célula delictiva", expresó García a través de la red social X. En este mismo mensaje, agregó que "al agredir al personal naval, perdió la vida Pedro 'N' 'Pichón', quien contaba con orden de extradición solicitada por el Tribunal Federal del Distrito Sur de California por los delitos de asociación criminal para importación y distribución de fentanilo y cocaína".

El operativo se desarrolló en una región montañosa del municipio de Choix, en el estado de Sinaloa, al noroeste de México, según precisó el diario 'El Sol de Sinaloa'.

Este suceso elicito una felicitación del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien alabó al Gabinete de Seguridad "por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa". Johnson señaló que "‘Pichón’ estaba acusado de múltiples delitos en México, incluyendo homicidios, secuestros, tortura y cobro violento de deudas por narcotráfico. También era buscado en los Estados Unidos por diversos crímenes".

En continuidad, el diplomático destacó el impacto de esta operación que se suma a las recientes detenciones de integrantes de cárteles en España por cargos de homicidio y secuestro, además de cientos de arrestos adicionales en los Estados Unidos. "Estos resultados reflejan lo que nuestras naciones pueden lograr cuando trabajan juntas contra quienes representan una amenaza para nuestros ciudadanos", subrayó Johnson, destacando la importancia del trabajo conjunto entre países en la lucha contra el crimen organizado.