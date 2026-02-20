México confirma una "investigación en curso" por una red de fraude tras las sanciones de EEUU

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han confirmado este viernes que hay una "investigación en curso" por una red de fraude en varios estados del país latinoamericano tras el paquete de sanciones anunciado por Estados Unidos contra individuos y empresas por su vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"De ese caso en específico (anunciado por Estados Unidos) ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí, hay otros casos en otros estados de la República que se siguen investigando", ha explicado el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Harfuch, que no ha querido dar más detalles, ha asegurado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está coordinándose con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense en el marco del caso.

Esto se produce después de que Washington anunciase sanciones contra el complejo turístico Kovay Gardens, así como otros cinco individuos y 17 empresas mexicanas por orquestar esquemas fraudulentos de régimen de tiempo compartido --propiedades multiuso-- en Puerto Vallarta, ubicado en el estado de Jalisco, así como en su área circundante, conocida como la Bahía de Banderas.

"Estas estafas complejas a menudo tienen como víctimas a estadounidenses mayores que pueden perder los ahorros de toda su vida", detalló en un comunicado el Tesoro en el que apuntaba a una red de fraude sobre este tipo de propiedades a través de honorarios o impuestos anticipados.