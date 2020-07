México.- México confirma que López Obrador será recibido en la Casa Blanca el 8 y 9 de julio

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México ha anunciado este martes que ha recibido una invitación oficial de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para visitar la Casa Blanca los próximos 8 y 9 de julio.

Así lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, a través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter. Esta noticia se produce una semana después de que México informara de que había propuesto una reunión en Washington entre ambos países y Canadá con motivo de la inmediata entrada en vigencia este primero de julio del Tratado de Libre Comercio.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado durante su habitual comparecencia matutina ante los medios, ha recalcado que su visita a la Casa Blanca no va dirigida a pedir préstamos, sino a "participar" en el inicio del Tratado de Libre Comercio.

"Nosotros no necesitamos créditos, tenemos finanzas públicas sanas", ha remarcado López Obrador, quien ha comparado la situación actual del país con la de mediados de los años 90, cuando el presidente Ernesto Zedillos (1994-2000) hizo frente a una crisis en la que "hubo un rescate de Estados Unidos" que supuso "dejar hipotecado el petróleo".

"No voy a eso", ha insistido. "Voy a participar, a atestiguar, en el inicio del Tratado que considero que nos va a ayudar mucho a las tres naciones", ha contado López Obrador, quien ha explicado que por eso no se reunirá con el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, pues "no sería correcto hablar con candidatos", ya que "es una visita de trabajo".

A la espera de que se confirme una hipotética reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, una posibilidad, ha dicho, que "ellos van a resolverlo", el presidente mexicano ha contado que en un principio sólo se entrevistará con su homólogo Donald Trump.

López Obrador ha comunicado que la comitiva del Gobierno estará formada también por el ministro Ebrard, así como por la titular de Economía, Graciela Márquez; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena.

La visita de López Obrador ha sido cuestionada por algunos sectores de la clase política mexicana. Por un lado, están los que la consideran inoportuna, pues en vísperas de las presidenciales a la Casa Blanca, Trump podría utilizar el encuentro con fines electorales sirviéndose de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, mientras que por otro lado, están quienes recuerdan cómo el magnate estadounidense se ha referido en varias ocasiones a los migrantes mexicanos, así como la controversia acerca del muro en la frontera.