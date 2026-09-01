México confirma la muerte del líder del Cártel de los Reyes en un operativo en el estado de Michoacán

Archivo - Militares del Ejército mexicano - Luis Perea / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México ha confirmado este martes la muerte de Luis Enrique Barragán, alias 'El Güicho' o 'R5', quien lideraba el Cártel de Los Reyes y por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de tres millones de dólares, durante un operativo llevado a cabo en el estado de Michoacán.

"Derivado de trabajos de Inteligencia militar, elementos de la Defensa y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Michoacán, realizaron un operativo en Tocumbo, donde integrantes de un grupo criminal agredieron con disparos de arma de fuego al personal militar", ha explicado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

En el marco del operativo, perdieron la vida "dos agresores", entre ellos 'El Güicho', a quien el Gobierno de México identifica como líder del Cártel de los Reyes --una facción de los Cárteles Unidos-- y "principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región".

"Además, contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos y el Departamento de Estado de ese país ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su arresto por tráfico de drogas y de armas hacia México", ha agregado en redes sociales.

El Ministerio de Defensa también ha detallado en un comunicado que durante el operativo --en el que abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad mexicanas-- incautaron dos fusiles automáticos, cartuchos y cargadores de diversos calibres, así como una cuatrimoto.

'El Güicho' asumió el liderazgo del cártel tras el arresto de Alfonso N, alias 'Poncho' --quien fue detenido el 1 de agosto por el Ejército mexicano en el municipio de Los Reyes de Salgado, en el estado de Michoacán-- y tenía vínculos con Juan José N, alias 'El Abuelo', líder del Cártel de Tepalcatepec.