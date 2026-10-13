México construirá seis nuevas cárceles con capacidad para más de 18.000 reclusos

Archivo - El secretario de Seguridad de México, Omar Garcia Harfuch - Carlos Santiago / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de México han anunciado este martes la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en seis estados para combatir la sobrepoblación en las cárceles, después de que el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum haya informado de la detención de 70.000 desde el inicio de su mandato hace poco más de dos años.

Las nuevas instalaciones, que estarán en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, "contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo", ha indicado en rueda de prensa el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Asimismo, se espera que tengan una capacidad total de 18.480 "espacios", si bien el dirigente mexicano ha señalado que "el nuevo modelo también contempla fortalecer los procesos de reinserción social, mediante espacios destinados a educación, trabajo, capacitación para el trabajo, una vez que sean puestos en libertad, servicios de salud y actividades deportivas".

García Harfuch ha hecho hincapié en que el primero de los centros será construido en el estado de Sinaloa, con capacidad para más de 2.000 personas, tras los enfrentamientos registrados la semana pasada en la cárcel de Mazatlán, que dejaron doce muertos.

"Mientras se concreta este proyecto, el Centro Penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social", ha asegurado.

La medida llega también en respuesta a la sobrepoblación de las cárceles mexicanas y es que, desde que Sheinbaum iniciara su mandato en octubre de 2024, las autoridades han detenido a 70.500 presuntos delincuentes de "alto impacto" y se han incautado de 36.300 armas.