México defiende cumplimiento del Tratado de Aguas ante amago estadounidense de arancel del 5%

MÉXICO, 10 Dec (EUROPA PRESS)

México asegura cumplimiento del Tratado de Aguas con EE.UU. ante amenazas de Trump

El Gobierno de México reiteró este martes que está acatando las disposiciones del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos, en respuesta a las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un arancel del cinco por ciento a las importaciones mexicanas por un supuesto incumplimiento del acuerdo. Trump exigió a México la liberación "de inmediato" de "200.000 acres-pies de agua" (246,7 hectómetros cúbicos), alegando que el país no ha cumplido con sus obligaciones del tratado en los últimos cinco años.

Roberto Velasco, subsecretario de Relaciones Exteriores para Norteamérica, explicó en rueda de prensa que México actúa de acuerdo con el tratado, el cual permite, en caso de sequía extraordinaria, compensar el volumen de agua no entregado en el quinquenio siguiente. Velasco destacó la importancia de respetar el derecho humano al agua, establecido en la Constitución mexicana, que garantiza el acceso al agua para consumo humano en las ciudades.

Las autoridades de México y Estados Unidos sostuvieron una quinta reunión virtual este martes, donde se discutió el seguimiento de las entregas de agua y una evaluación técnica. Participaron, por parte de México, Julio Berdegué y Alicia Bárcena, Secretarios de Agricultura y Medio Ambiente, respectivamente; Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y el propio Velasco. Por Estados Unidos, intervinieron Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, y Christopher Landau, subsecretario de Estado.

Trump había criticado a México por "violar" el tratado, aseverando que esta acción perjudica a los agricultores estadounidenses, especialmente a los de Texas. Según el presidente estadounidense, México debe a Estados Unidos "más de 800.000 acres-pies de agua" (986,8 hectómetros cúbicos) por no cumplir con el tratado durante los últimos cinco años. La resolución de este conflicto depende de que México libere la cantidad de agua exigida por Trump para evitar la implementación del nuevo arancel.