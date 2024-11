México descarta una reunión bilateral con España en la cumbre del G20, a la que acudirá Sheinbaum

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México ha descartado este viernes que pueda haber una reunión bilateral con España en la cumbre del G20 que acogerá Brasil del 18 al 20 de noviembre, a la que acudirá la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que aún no ha realizado ningún viaje al exterior desde que tomó posesión el pasado 1 de octubre.

El ministro de Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, ha adelantado en rueda de prensa parte de la agenda que tendrá Sheinbaum, pese a que la presidenta no permanecerá en Río de Janeiro para todos los actos para poder estar presente el 20 de noviembre en las celebraciones por el Día de la Revolución.

Será "un día intenso", en palabras del canciller, que ha confirmado la asistencia de la mandataria a sesiones sobre hambre y pobreza y también sobre el futuro de las instituciones globales de gobernanza. El Ejecutivo mexicano espera que haya encuentros bilaterales que, aunque "breves", puedan resultar "muy interesantes" para los intereses de México.

De la Fuente ha asegurado que la visita de Sheinbaum ha generado "gran expectativa" y se han recibido "muchas" solicitudes de reuniones, a la espera ahora de cuadrar distintas agendas. Francia, China, Canadá, Corea del Sur, Japón y Reino Unido figuran entre los países que han pedido un encuentro, pero "no va a ser posible atender a todos", en palabras del ministro.

El canciller ha descartado expresamente que pueda haber una reunión con España, país con el que México mantiene una disputa diplomática heredada del mandato de Andrés Manuel López Obrador, que reclamó disculpas por los abusos de la conquista en una carta enviada al Rey. La ausencia de respuesta llevó a Sheinbaum a no invitar a Felipe VI a su investidura y el Gobierno español optó finalmente por no enviar delegación oficial.

En el caso del foro del G20, el Gobierno aún no ha confirmado la presencia de Sánchez, que la próxima semana acudirá a la COP29 de Azerbaiyán pero no viajará en cambio a la Cumbre Iberoamericana de Ecuador ante la emergencia derivada de la DANA. A este último foro también está invitado México, que debe aún aclarar el nivel de la delegación que enviará dado que no viajará Sheinbaum.