México exige a Estados Unidos "respeto irrestricto" a su soberanía frente a amenazas de ataques de Trump

Archivo - EEUU/México.- México pide a EEUU "respeto irrestricto" a su soberanía tras las amenazas de Trump sobre posibles ataques - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo

MÉXICO, 12 Jan (EUROPA PRESS)

El Gobierno de México ha exigido a los Estados Unidos un "respeto irrestricto" a su soberanía y a su integridad territorial, tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien mencionó la posibilidad de realizar operaciones militares terrestres en México contra presuntos narcotraficantes. Durante un encuentro con su contraparte estadounidense, Marco Rubio, el Secretario de Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente, solicitó que cualquier cooperación en materia de seguridad fronteriza se desarrolle en base a principios de respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial, además de la responsabilidad compartida y la colaboración sin subordinación.

Esta petición se produjo tras instrucciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y fue confirmada por el Departamento de Estado norteamericano, subrayando la importancia de una cooperación más estrecha para desmantelar las violentas redes narcoterroristas en México, deteniendo además el flujo de fentanilo y armas hacia el país. Tommy Pigott, viceportavoz del Departamento de Estado, destacó que, durante la conversación, Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el narcoterrorismo, enfatizando en la necesidad de resultados tangibles para proteger tanto a los ciudadanos estadounidenses como al hemisferio.

La declaración de Trump sobre iniciar ataques terrestres contra los cárteles en México surgió días antes de esta conversación, aunque desde el gobierno mexicano, a través de la presidenta Sheinbaum, se ha tratado de minimizar el impacto de estas declaraciones, considerándolas parte de su estilo de comunicación. Sheinbaum también hizo referencia a las declaraciones previas de Rubio, en las que destacaba la buena coordinación en materia de seguridad existente entre México y Estados Unidos, mencionando un acuerdo de cooperación que, según afirmó, "ha estado funcionando".