México exige explicaciones a EEUU por fallecimiento de mexicano en custodia de ICE en Georgia

MÉXICO, 16 Jan (EUROPA PRESS)

El Consulado de México en Atlanta confirmó la muerte de un ciudadano mexicano mientras se encontraba en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, específicamente en un centro de detención para migrantes ubicado en el estado de Georgia. Este suceso ha llevado a las autoridades mexicanas a exigir explicaciones sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento, registrado el 14 de enero en el centro Robert A. Deyton, situado en Clayton.

Desde el Consulado se informó que se estableció "contacto inmediato" con los familiares del difunto tanto en Estados Unidos como en México, ofreciéndoles "acompañamiento, orientación y asistencia consular". Se ha solicitado a las autoridades estadounidenses competentes que se esclarezcan las circunstancias de la muerte y se está colaborando para que la investigación se realice de manera expedita y transparente.

Se ha procedido igualmente a realizar los trámites necesarios para la repatriación del cuerpo del connacional a México "a la mayor brevedad y de acuerdo con la voluntad de sus familiares", mientras que el Consulado ha extendido sus "sinceras condolencias" a la familia del fallecido. Hasta el momento, no ha habido declaraciones por parte de Washington respecto a este incidente.

El hecho se suma a una serie de eventos que han puesto al ICE bajo el escrutinio público, en particular después de la muerte a tiros de una mujer en Minnesota por parte de un agente de esta agencia, suceso que fue captado en video y ha generado críticas hacia el organismo. Las acciones del ICE han sido defendidas por la administración de la Casa Blanca y el Gobierno, pese a las denuncias por parte de las autoridades locales. Este año, al menos cuatro personas han perdido la vida bajo custodia del ICE, cifra que se suma a los 30 fallecimientos reportados durante el 2025, en el contexto de las políticas de deportación impulsadas durante la administración de Donald Trump.