México extradita a Estados Unidos a 37 miembros de organizaciones criminales

MÉXICO, 21 Jan (EUROPA PRESS)

Este martes, México llevó a cabo la extradición de 37 personas vinculadas a organizaciones criminales hacia Estados Unidos, conforme a lo anunciado por el Secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch. Estos individuos, considerados una amenaza para la seguridad nacional, fueron transportados en siete vuelos militares hacia distintas ciudades estadounidenses, en el marco de una colaboración con la administración del ex presidente Donald Trump. Cabe destacar que, en este acuerdo, Estados Unidos se comprometió a no aplicar la pena de muerte a los extraditados.

García Harfuch destacó que esta acción fue posible gracias al compromiso establecido con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual garantiza que no se solicitará la pena capital para los reos. Este procedimiento se llevó a cabo "conforme a la ley de Seguridad Nacional bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional".

Los extraditados fueron enviados a seis importantes ciudades de Estados Unidos: Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a través de las Fuerzas Armadas. Con esta operación, se eleva a 92 el número de "criminales de alto impacto" que han sido extraditados a Estados Unidos durante la gubernatura de Claudia Sheinbaum, quien inició estos traslados el 28 de febrero de 2025, con el envío de 29 líderes del crimen organizado.