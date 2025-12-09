México y Guatemala arrancan operaciones militares conjuntas tras incidente fronterizo

México y Guatemala inician operaciones militares conjuntas tras un nuevo incidente en la frontera - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 9 Dec (EUROPA PRESS)

El Secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla, confirmó el martes el arranque de operaciones coordinadas con las Fuerzas Armadas de Guatemala en la frontera que ambos países comparten, en respuesta a recientes incursiones narcotraficantes que resultaron en la muerte de un civil y lesiones a un militar en el territorio guatemalteco. Estas maniobras, que Trevilla ha descrito como de "acciones coincidentes", están programadas desde el martes hasta el jueves 11 de diciembre, con posibilidad de extensión.

La coordinación se da tras enfrentamientos el lunes en Agua Zarca, Huehuetenango, entre facciones vinculadas a los cárteles de Sinaloa y Chiapas-Guatemala, dejando un saldo de doce agresiones contra el personal militar de Guatemala. Ante este contexto, Trevilla destacó la colaboración continua entre las naciones para intercambiar información y evaluar la seguridad regional, subrayando la habitual presencia de actividades ilícitas y fugas de criminales de México a Guatemala.

Este anuncio se realiza en el marco de una rueda de prensa diaria ofrecida por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, resaltando la importancia de estas operaciones conjuntas. Previamente, en junio, un incidente similar ocurrió cuando un grupo armado mexicano cruzó a Guatemala, evadiendo la captura y causando la muerte de cinco agentes mexicanos en el cumplimiento de su deber. Este tipo de iniciativas busca fortalecer la seguridad y cooperación binacional frente a los desafíos impuestos por el narcotráfico y la violencia que afecta a ambos lados de la frontera.