México identifica cuatro posibles sucesores de 'El Mencho' al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación

México cree que hay cuatro posibles sucesores de 'El Mencho' en el Cártel Jalisco Nueva Generación

MÉXICO, 27 Feb (EUROPA PRESS)

El Secretario de Seguridad en México, Omar García Harfuch, reveló el viernes, durante la conferencia de prensa de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en Sinaloa, que el Gobierno investiga a cuatro potenciales líderes para suceder a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien murió en un operativo militar el pasado fin de semana. García Harfuch no profundizó en detalles pero confirmó que "son dos los más probables" candidatos para asumir el liderazgo de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

Tras la muerte de 'El Mencho', la prensa local ha especulado sobre quiénes podrían tomar las riendas del CJNG. Entre los mencionados se encuentra Juan Carlos Valencia González, 'El 03', considerado el heredero natural de Oseguera Cervantes. Valencia González, quien es hijastro de 'El Mencho', es perseguido por las autoridades estadounidenses, que ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por su captura. A pesar de su cercanía familiar, el liderazgo del cartel no se define solamente por lazos de sangre, y figuras como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, 'El Sapo'; Audias Flores Silva, 'El Jardinero'; Ricardo Ruiz Velasco, 'Doble R'; y Heraclio Guerrero Martínez, el 'Tío Lako', también son considerados aspirantes a llenar el vacío de poder dejado por 'El Mencho'.