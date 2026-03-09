México investiga red de fraude tras sanciones impuestas por EEUU

México.- México confirma una "investigación en curso" por una red de fraude tras las sanciones de EEUU - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 20 Feb (EUROPA PRESS)

Este viernes, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se confirmó la existencia de una investigación en diversos estados de México relacionada con una red de fraude. Esta investigación surge a raíz del anuncio de sanciones por parte de Estados Unidos a individuos y empresas asociados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Omar García Harfuch, titular de SSPC, explicó que, además del caso específicamente señalado por Estados Unidos, que ya tiene empresas y personas identificadas, hay otros casos en investigación en distintos estados de la República. Sin embargo, optó por no proporcionar detalles adicionales. García Harfuch señaló la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. en el contexto de estas indagaciones.

Las sanciones de Washington se dirigieron hacia el complejo turístico Kovay Gardens, además de otros cinco individuos y 17 empresas mexicanas. Se les acusa de participar en esquemas fraudulentos vinculados a propiedades de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco, y la zona circundante de la Bahía de Banderas. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, estas operaciones estafadoras frecuentemente victimizan a estadounidenses mayores, atrapándolos en fraudes que comprometen sus ahorros de toda la vida.