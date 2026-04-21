México investiga si el operativo en Chihuahua con personal de EEUU sin su conocimiento violó las leyes

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este martes que los dos agentes estadounidenses que murieron en un accidente de tráfico tras haber participado en un operación antidrogas en Chihuahua estaban trabajando de manera conjunta con las autoridades locales y ya se investiga si esta alianza, de la que el Gobierno no tenía constancia, violó las leyes del país.

"Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente", ha declarado la presidenta de México durante su habitual rueda de prensa matutina en Palacio de Gobierno, desde donde ha adelantado que la Fiscalía investigará "si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional".

"Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran", ha dicho Sheinbaum, quien ha remarcado que cualquier actividad de Estados Unidos en territorio mexicano tiene que ceñirse a la legislación del país.

Sheinbaum ha afeado al fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, que cambiara su declaración en las últimas horas y ha reclamado a las autoridades estatales que ofrezcan toda la "información veraz" sobre los hechos, incluida la gobernadora, Maru Campos, que no ha respondido a las solicitudes del Gobierno.

Las autoridades de Chihuahua informaron en la noche del domingo de la muerte de funcionarios mexicanos y dos agentes de las Embajada de Estados Unidos, en un accidente de tráfico cuando regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, en el que había destruido laboratorios clandestinos.