México pide a EEUU una investigación tras la muerte de un ciudadano bajo custodia del ICE

Archivo - Protestas en México contra el ICE (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México ha pedido a las autoridades estadounidenses que emprendan una investigación inmediata para esclarecer las circunstancias de la muerte, la noche del pasado 25 de marzo, de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en un centro de California.

"De acuerdo con la información preliminar del centro, el connacional fue trasladado a un hospital en Victorville, California, donde falleció; hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente", ha manifestado el Ministerio de Exteriores mexicano en un comunicado.

El Consulado de México ha abierto un canal de comunicación con las autoridades pertinentes "para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos" de un incidente que se suma ya a decenas de casos similares vinculados con la agencia contra la inmigración.

La ONG californiana KFF detalla que al menos 46 personas han muerto bajo custodia en centros de detención del ICE desde el inicio de la segunda administración Trump en enero de 2025 hasta mediados de marzo. El número de muertes de personas detenidas durante 2025 superó el máximo registrado en más de dos décadas, y se prevé que las muertes en 2026 alcancen o superen esa cifra.

Dada la situación, México "reitera su llamamiento a las autoridades responsables para que estos lamentables casos no continúen y demanda una revisión inmediata del centro de Adelanto (California), por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia".

"El Gobierno de México agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso, reiterando su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior", concluye el comunicado.