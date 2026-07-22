México presenta 20 denuncias por la muerte de 17 nacionales a manos del ICE en EEUU

Archivo - Un centro de detención de migrantes en Newark, en Nueva Jersey (EEUU) - Europa Press/Contacto/Carol Guzy - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha anunciado que ha presentado hasta 20 denuncias en varios estados de Estados Unidos por el fallecimiento de 17 nacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (por sus siglas en inglés) desde mayo de 2025.

"El 13 de julio, el Embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias, ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado, en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos, en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas", ha detallado el Ministerio de Exteriores mexicano en un comunicado.

Lazzeri, durante varias reuniones llevadas a cabo la pasada semana con representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, ha transmitido "las preocupaciones del Gobierno de México por las condiciones" de los presos "en los centros de detención, incluidos los operados por empresas privadas, y ha solicitado el esclarecimiento de cada caso".

El Gobierno mexicano también ha enviado una carta al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a través de la misión permanente del país en Ginebra, en la que le ha informado sobre estos hechos y le ha pedido que recabe información, analice su compatibilidad con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y formule recomendaciones técnicas para prevenirlos.

El Ministerio ha apuntado que su red consular sigue brindando "asistencia y protección a las familias de los connacionales fallecidos, incluidos el acompañamiento jurídico, el apoyo para el traslado de restos y las gestiones que ellas soliciten".

El anuncio se produce después de que un hombre mexicano identificado como Lorenzo Salgado Araújo muriera por disparos del ICE durante una operación antiinmigratoria cuando conducía un vehículo en el estado de Texas. Precisamente este miércoles, el juez federal de Houston Keith Ellison ha impedido la deportación de José Trinidad Rojas Pliego, un testigo clave en este caso que se encontraba presente en el momento de los hechos en la furgoneta disparada.