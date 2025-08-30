México reivindica su soberanía ante la petición del senador Ted Cruz de un despliegue de EEUU en el país

Archivo - El senador estadounidense por el estado de Texas, Ted Cruz. - Europa Press/Contacto/Douglas Christian - Archivo

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de México ha pedido respeto a la Constitución del país y a su soberanía en respuesta a las últimas declaraciones del senador republicano por el estado de Texas, Ted Cruz, en las que pedía al país latinoamericano que aceptara la oferta de Estados Unidos de desplegar tropas estadounidenses en territorio mexicano para luchar contra el narcotráfico.

"Nuestra Constitución y leyes establecen con claridad que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio de nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas", reza el comunicado emitido por la institución.

Poco antes, el senador Ted Cruz había señalado en rueda de prensa que el Gobierno mexicano debería aceptar la propuesta estadounidense para combatir a los cárteles de la droga, lo que supone que efectivos del Ejército de Estados Unidos operen en el país vecino, algo ya descartado en varias ocasiones por el Ejecutivo liderado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Mi mensaje al Gobierno de México es que acepte nuestra oferta como amigo", ha asegurado el político texano después de una reunión en la capital del país, Ciudad de México, con el ministro de Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en declaraciones recogidas por el diario 'El Universal'.

Cruz ha mantenido que entiende "las pasiones" que siente México y que "comprensiblemente se preocupa por la soberanía", lo que ha considerado "razonable"; sin embargo, ha alertado del peligro que corre la soberanía de Estados Unidos por culpa de la inseguridad en su frontera sur.

"Las fronteras abiertas enriquecen a los cárteles, han hecho daños masivos a la gente de México. Por eso decimos: 'Nos asociaremos contigo de la mano, saca los cárteles y eso hará que la gente de Estados Unidos esté más segura y hará que el pueblo de México esté más seguro", ha sostenido mientras ha alabado las operaciones estadounidenses en otros países como Colombia o El Salvador.

Por su parte, desde la cartera de Exteriores mexicana han puntualizado que ya existe una "buena cooperación" con Estados Unidos en materia de seguridad y que esta debe darse "siempre con respeto" a la soberanía, que han calificado de "inquebrantable".

Igualmente, han asegurado que todo lo expuesto en el comunicado difundido este viernes ya se lo había comunicado el ministro De la Fuente en la reunión mantenida horas antes.

El Gobierno estadounidense ha endurecido desde el retorno de Trump en enero a la Casa Blanca las medidas sobre los cárteles, a golpe de sanciones directas y de amenazas sobre países como México a los que ha llegado a acusar de no hacer lo suficiente para contener el tráfico de migrantes y de sustancias ilegales como el fentanilo.