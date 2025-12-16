México remarca que su soberanía no se discute tras declarar EEUU al fentanilo como "arma de destrucción masiva"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha remarcado este martes que la soberanía del país "no está en discusión", en respuesta al alcance que puede tener la decisión de Estados Unidos de declarar al fentanilo como "arma de destrucción masiva" y las recientes amenazas de atacar a los cárteles de la droga.

"Nosotros estamos en contra de cualquier intervención (...) en cualquier lugar del mundo, pero en México más. La soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo", ha destacado la presidenta mexicana.

Sheinbaum ha dejado la puerta abierta a colaborar y coordinarse con Estados Unidos "en distintos temas" siempre y cuando, ha incidido, no esté en cuestión la soberanía de México. En ese sentido, ha señalado que estudiarán las implicaciones que puede traer consigo esta nueva decisión del presidente estadounidense, Donald Trump.

La presidente mexicana ha recordado que el fentanilo también tiene usos médicos y ha apostado también por perseguir no solo a los cárteles de la droga, sino además atender a las causas del consumo de este tipo de sustancias.

Este lunes, Trump declaró en una orden ejecutiva al fentanilo como "arma de destrucción masiva" con el argumento de que "ninguna bomba hace lo que está haciendo" esta droga. "Cientos de miles de estadounidenses han muerto de sobredosis", dijo.

Por el momento, Washington no ha explicado que repercusiones legales tendrá clasificar esta droga bajo ese epígrafe. No se descarta que se trate de una nueva maniobra de Trump para justificar una posible intervención en territorio mexicano, similar a incluir a los cárteles de la droga en su lista de grupos terroristas.

En febrero de 2025, Trump incluyó a algunos de estos grupos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, o La Nueva Familia Michoacana, en la lista estadounidense de organizaciones terroristas internacionales.

El fentanilo ha matado a más de 80.000 personas en Estados Unidos solo en 2024, según estadísticas oficiales.