México responde a presiones de EEUU sobre narcotráfico destacando "El consumo está allá"

MÉXICO, 16 Jan (EUROPA PRESS)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha marcado su postura frente a las presiones ejercidas por Estados Unidos en relación a la batalla contra el narcotráfico. Este viernes, Sheinbaum destacó que el enfrentamiento a este fenómeno no puede circunscribirse únicamente al territorio mexicano, señalando directamente al consumo de drogas presente en el país norteamericano.

"No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver de este lado de la frontera. Esta crisis de consumo que tienen allá tiene que atenderse desde una perspectiva de salud pública, campañas preventivas, educación. Porque el consumo está allá", enfatizó la mandataria mexicana en respuesta a los requerimientos de Washington por "resultados concretos y verificables" en el combate contra las drogas.

Asimismo, Sheinbaum cuestionó las motivaciones detrás de estas exigencias, recordando que las propias autoridades estadounidenses han reconocido en varias ocasiones las operaciones y decomisos realizados por México en este ámbito.

La presidenta aprovechó la oportunidad para solicitar a su vecino del norte un aumento en sus esfuerzos para frenar el tráfico de armas hacia México. Resaltó que, según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 75% de las armas que ingresan a México provienen del país anglosajón.

"Tiene que haber respeto mutuo y responsabilidad compartida y además de respeto a la soberanía", insistió Sheinbaum, quien también recomendó al Gobierno estadounidense combatir la distribución de drogas en sus fronteras, así como atacar las finanzas de las organizaciones criminales y el lavado de dinero.