México.- México ve "innecesario" que EEUU califique el 'narco' de terrorismo tras la petición de la familia LeBarón

El ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, ha considerado "innecesario" que Estados Unidos califique de terrorismo el narcotráfico, tal y como ha reclamado la familia LeBarón, mormones estadounidenses que perdieron a nueve parientes en un ataque perpetrado por los cárteles de la droga el pasado 4 de noviembre en Sonora.

Ebrard se ha referido a la solicitud realizada por Bryan LeBarón a través de la plataforma digital Petitions White House al Gobierno de Donald Trump para que incluya a los cárteles mexicanos en el listado de organizaciones terroristas, lo cual le permitiría adoptar medidas más contundentes contra ellos.

"No podemos permitirnos continuar con las mismas políticas fallidas que se usan para combatir al crimen organizado. ¡Son terroristas, y es hora de reconocerlo!", reza la petición de la familia LeBarón a la Casa Blanca, según informa el diario mexicano 'El Universal'.

Interrogado sobre este asunto en la rueda de prensa diaria, Ebrard ha explicado que "México actuaría de igual manera" contra el narcotráfico, por lo que "no es necesario catalogar como terrorismo para que haya acciones. "Sería innecesario", ha afirmado.

Ebrard ha esgrimido que la calificación de "terrorismo" por parte de la Administración estadounidense tiene un "impacto jurídico" que le permitiría actuar en el país vecino. "Y México no lo permitirá", ha subrayado.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que no tolerará "la injerencia de ninguna potencia extranjera". "No somos vendepatrias, no vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero", ha enfatizado.

Además, el canciller mexicano ha revelado que "se ha dado un avance relevante" en la investigación por el ataque contra los LeBarón, que dejó tres mujeres y seis menores muertos, todos ellos miembros de esta familia. Ebrard ha prometido que "no va a haber impunidad".

Hombres armados atacaron los coches en los que viajaban 17 miembros de la familia LeBarón en los límites entre los estados de Sonora y Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos. La principal hipótesis es que fueron confundidos con un grupo rival.