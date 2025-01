La ministra de Turismo de México descarta una "fractura" de las relaciones con España: "Somos hermanos"

Asegura que México no es país socio de Fitur 2025 por falta de tiempo y resta importancia a las amenazas de Trump sobre el cierre de la frontera

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Turismo de México, Josefina Rodríguez, ha descartado este martes una "fractura" de las relaciones bilaterales con España y ha destacado que los lazos entre los dos países, a los que ha descrito como "hermanos", son "más fuertes" con la llegada de Claudia Sheimbauma a la Presidencia y a pesar de la polémica desatada por no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión.

"La relación nunca ha sido fracturada. El turismo es la unión entre los dos países y tenemos grandes inversionistas", ha aseverado durante una rueda de prensa en el Instituto Cultural de México en España con motivo de su visita al país coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de este año.

En este sentido, ha afirmado que la relación sigue siendo buena. "Los adoramos. Nos adoran. (...) Somos hermanos y eso sin duda está ahí y seguirá ahí", ha manifestado la ministra, que ha recalcado que "el turismo es el puente" entre las dos naciones. "No es algo político", ha recalcado.

Asimismo, ha indicado que tiene previsto reunirse esta tarde con el ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu, para "marcar la agenda". "Vamos a intercambiar buenas prácticas", ha manifestado, no sin antes destacar el liderazgo de España en el sector: "es un ejemplo de diversificación de turismo comunitario".

En este sentido, ha explicado que México ha solicitado aplazar hasta 2026 su papel como país socio de Fitur por una cuestión de "planificación". "El cambio de poder entre administraciones (tras la victoria de Sheinbaum en las elecciones) no nos dejaba tiempo para tenerlo todo preparado", ha argumentado.

"Cuando se dio el anuncio, se dio en el cambio de Gobierno, en la transición. Los estados cambiaron de gobernadores, muchos de ellos, y en el tema presupuestario no daba para que la Secretaría ni los estados pudieran estar presentes. Cuando llegó septiembre sin activación de los estados por esta cambio se decide a nivel nacional y también con IFEMA, con el que nunca hemos perdido contacto, no hacerlo este año porque no íbamos a estar preparados", ha sostenido.

Así, ha continuado, el nuevo Gobierno mexicano decidió que sería país socio en 2026 "porque antes no se daban los tiempos adecuados". "No fue una renuncia, no estábamos preparados porque no daba tiempo", ha añadido.

Sobre la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus políticas migratorias, ha dicho no estar preocupada. "Estamos ocupados, no preocupados. Tenemos un plan y una estrategia", ha puntualizado antes de matizar que, no obstante, el Gobierno está "supervisando" la situación, especialmente en lo referente a la frontera.

"Los intercambios turísticos siguen siendo el puente que une a los países, y trabajaremos de forma consistente para llamar a los estadounidenses a visitar México", ha aclarado, al tiempo que se ha mostrado optimista independientemente de las amenazas vertidas por Trump sobre el cierre de la frontera común.

"Siempre insisto en que vengan a México a ver el país. Más allá de quién gobierna en Estados Unidos, México va a seguir siendo México, y seguiremos luchando por nuestras metas. Antes de al llegada de Donald Trump al poder ya había un plan económico para el sector turístico", ha afirmado.

SITUACIÓN DE SEGURIDAD

En relación con la situación de seguridad en el país norteamericano, Rodríguez ha aprovechado la ocasión para recordar que, tras cien días en el cargo, el nuevo Gobierno ha logrado "bajar un 15 por ciento el índice delictivo del país", donde ha aclarado que existen situaciones diferenciadas dependiendo de las zonas y estados.

Además, ha alabado la estrategia puesta en marcha por la Secretaría de Seguridad mexicana y ha recordado que no existe un alto nivel de inseguridad en los principales puntos turísticos del país, algo en lo que ha hecho hincapié.

"No hay turismo sin seguridad, por lo que necesitamos cambiar la percepción sobre la misma. (...) Estamos trabajando en cambiar la percepción sobre determinados lugares y establecer un protocolo de seguridad más eficiente", ha detallado antes de instar a lograr cambios mediante el uso de "números reales".