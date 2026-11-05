El ministro de Exteriores de México, sobre la Conquista: "Quienes quieren negar los abusos niegan la historia"

El canciller mexicano, Roberto Velasco, durante una entrevista para Europa Press, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

Afirma que las relaciones con España están en un momento "extraordinario" y se muestra cauteloso respecto a las elecciones del 29N

Destaca "nuevas figuras en el tablero estadounidense" tras las 'midterms', especialmente en estados fronterizos

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de México, Roberto Velasco, ha afirmado este jueves que la Conquista española es "siempre un tema sensible" para el país norteamericano, habida cuenta de que "en México hay muchas comunidades y pueblos indígenas que siguen vivos", por lo que ha alertado de que "quienes quieren negar los abusos niegan la historia".

"Uno podría pensar que es un tema de hace 500 años, pero la realidad es que esas comunidades son parte de lo que México es hoy y de nuestro tejido social, y estamos muy orgullosos de estos pueblos, que son parte de nuestra grandeza, no solo histórica sino también presente", ha indicado el ministro en una entrevista con Europa Press en el marco de su visita a Madrid con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana.

Velasco ha resaltado así la importancia de "reflejar los claroscuros que hay en esta historia, que trajo también mucho sufrimiento", al tiempo que ha aplaudido el "reconocimiento" dado al respecto por el Rey Felipe VI el pasado mes de marzo, cuando admitió que en la práctica hubo "mucho abuso" durante la Conquista de América.

"Creo que es un gran paso que podamos tener ese reconocimiento entre los dos países. Quienes lo quieren negar simplemente están negando la historia y la realidad, pero sobre todo están negando un derecho legítimo de personas que existen hoy en México, en Latinoamérica y en Iberoamérica y que son parte de los países que están hoy reunidos", ha subrayado.

MOMENTO "EXTRAORDINARIO" EN LAS RELACIONES CON ESPAÑA

En este sentido, ha destacado que las relaciones con España están atravesando un "momento extraordinario" y se encuentran en un "capítulo excelente". "Hay una buena sintonía entre la presidenta (Claudia) Sheinbaum y el presidente (Pedro) Sánchez. Estamos trabajando en diversos temas, lo que tiene que ver con la memoria histórica de nuestra relación pero también con el futuro, y también el desarrollo de varios asuntos que a ambos países nos son prioritarios, como las relaciones económicas", ha sostenido.

Sobre su encuentro esta mañana con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha explicado que se han abordado diversos temas de interés común: "Hemos desarrollado una agenda de cooperación en todos los ámbitos, desde temas regionales como la cooperación humanitaria en torno a Cuba, hasta la ratificación futura del acuerdo global modernizado entre México y la Unión Europea".

"También hemos abordado temas laborales, temas que tienen que ver con tecnología, con inteligencia artificial, temas culturales... Hemos revisado dónde nos encontramos cada uno respecto a estos temas y, por supuesto, creo que hay muy buenas cuentas de dónde nos encontramos", ha aseverado.

Y sobre las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en España, ha afirmado que México es "respetuoso" y prefiere "no opinar de manera anticipada" sobre el escenario político español. "Lo seguiremos, llegado el momento, y opinaremos después sobre este tema", ha concluido.

UNA CUMBRE "EXITOSA"

El ministro mexicano ha aprovechado la ocasión para destacar los avances cosechados tras la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, la cual ha descrito como "respetuosa" y "exitosa".

Es por ello que ha hecho hincapié en que se han puesto sobre la mesa acuerdos que "tienen que ver con el intercambio estudiantil, la prevención de desastres, que para México es un tema prioritario, (...) y la inteligencia artificial, que es de interés para todos los países".

"Hay una agenda rica y un diálogo sobre todos los asuntos que son de interés para los 22 países que participamos en la cumbre. Por supuesto que entre nosotros hay diferencias políticas profundas, ideológicas, pero lo importante es que estamos aquí para hablarlas de forma respetuosa y que hayamos tenido la oportunidad de mantener este diálogo", ha señalado.

ELECCIONES DE MEDIO MANDATO EN EEUU

Al ser preguntado sobre las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, celebradas el 3 de noviembre y cuyos resultados han supuesto un duro varapalo para el Partido Republicano al perder el control del Congreso, Velasco ha dicho estar a la espera de ver "cuáles son las decisiones que toma el Gobierno" en Washington.

"Yo no puedo hablar por Estados Unidos", ha indicado. "Lo que sí podría destacar es que hay varias nuevas figuras en el tablero estadounidense, entre ellas dos gobernadores --una gobernadora y un gobernador-- en estados fronterizos muy importantes", ha aclarado.

Estos estados, tal y como ha continuado, son California y Texas, en el sur del país. "Estos gobernadores son de origen mexicano: la de Texas, Gina Hinojosa, y el gobernador electo de California, Xavier Becerra. Son hijos de padres de origen mexicano, así que naturalmente creo que eso debe ser importante", ha apostillado.