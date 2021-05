Morena sustituye la candidatura de Salgado para la gobernación de Guerrero con su hija, Evelyn Salgado

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El partido político Morena ha sustituido la candidatura de Félix Salgado para la gobernación del estado mexicano de Guerrero con su hija, Evelyn Salgado, después de que las autoridades electorales hayan ratificado la retirada de la candidatura del primero.

En concreto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el martes la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender la candidatura de Salgado por presentar los informes de gastos de precampaña electoral fuera de plazo y por no incluir gasto alguno en los mismos. Desde la resolución, Salgado ha insistido en que no ha hecho precampaña y, por lo tanto, no ha hecho ningún gasto.

Morena --el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador-- ya había anunciado que se decantaría por una mujer para cubrir el hueco de Salgado con el objetivo de cumplir con el requisito de igualdad de género solicitado por las autoridades electorales mexicanas.

La agrupación política llevó a cabo entre el 29 y el 30 de abril una encuesta telefónica para elegir a su candidata para Guerrero, a la que también se presentaron la senadora Nestora Salgado y la exalcaldesa de Atoyac María de la Luz Núñez Ramos. Según recoge el diario 'El Universal', Evelyn Salgado se ha impuesto claramente a sus otras dos competidoras.

La candidatura de Evelyn Salgado ya se ha registrado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Al registro ha acudido acompañada del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Félix Salgado y cientos de militantes y simpatizantes.

La candidata a gobernadora de Guerrero ha incidido en que no es una "juanita", que es como se conoce en México a las candidatas que los partidos políticos colocan en puestos para después ser sustituidas por hombres.

"Aquí no hay plan B ni C", ha señalado, subrayando que "apoya" a su padre, del que ha dicho que es "insustituible". "Un luchador social amado por su familia y su pueblo", ha afirmado en la red social Facebook.

En un mitin posterior, Salgado, por su parte, ha hecho hincapié en que no ha impuesto la candidatura de su hija y que ha sido "el pueblo" la que la ha elegido. "Evelyn es mejor que yo", ha afirmado.

Evelyn Salgado fue presidenta del Patronato del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Acapulco y delegada de la Secretaría de la Mujer de la misma localidad.

La candidatura de Salgado a gobernador de Guerrero levantó polémica en México porque está acusado de violación y abuso sexual por cinco mujeres. Mientras, López Obrador despertó la indignación de las mujeres mexicanas por respaldar la candidatura de Salgado, que es aliado suyo, y ha denunciado que las acusaciones contra él están "fabricadas".