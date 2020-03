México.- Las mujeres del Gobierno de México respaldan a López Obrador ante las críticas de los colectivos feministas

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres del gabinete del Gobierno de México han mostrado este jueves su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, después de las críticas que ha recibido en las últimas fechas por parte de los colectivos feministas del país, quienes denuncian la pasividad de las autoridades ante los feminicidios.

La ministra del Interior, Olga Sánchez Cordero, ha encabezado el acto de apoyo al presidente mexicano y ha recalcado que "las mujeres son la prioridad" del Gobierno, como muestra, ha dicho, que la mitad de su gabinete este formado por mujeres.

"Sin las mujeres México no puede cambiar, no va a cambiar, no se va a transformar, y para ello el gabinete liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja para que las políticas y las acciones se integren a las necesidades de todas las mexicanas", ha explicado, según ha informado el diario mexicano 'El Universal'.

Respaldada por otras ministras de Estado y responsables de distintas instituciones durante un acto celebrado en la sede del Ministerio del Interior, Sánchez Cordero ha explicado que "el Gobierno no puede hacerlo todo", por lo que ha solicitado que otros sectores de la sociedad se impliquen en la lucha contra el machismo y todas sus expresiones.

Sánchez Cordero ha anunciado, en vísperas de la próxima manifestación del 8M para celebrar el Día de la Mujer, que el 25 de cada mes tendrá lugar una comparecencia por parte de las mujeres del Gobierno ante los medios para informar sobre los avances que se están llevando a cabo en las políticas de género.

"SOMOS UN GOBIERNO FEMINISTA ENCABEZADO POR LÓPEZ OBRADOR"

La ministra de Trabajo, Luisa María Alcalde, ha subrayado que se sienten "sumamente orgullosas de formar parte" del Gobierno de López Obrador.

Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval ha destacado que durante este mandato harán "gala" de que pertenecen a "un gobierno feminista encabezado por el presidente López Obrador".

"Nunca más nos quedaremos calladas, nunca más nos quedaremos en la casa, no seremos confinadas a las paredes del hogar, al contrario, ocuparemos los espacios que nos pertenecen por derecho", ha reivindicado.

En ese sentido, la ministra de Bienestar, María Luisa Albores, ha remarcado que "por primera vez en la historia" de México hay un gobierno "paritario".

Durante el acto, también, entre otras personalidades del Gobierno, estuvieron presentes la ministra de Economía, Graciela Márquez Colín, y la de Cultura, Alejandra Frausto.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (ESNSP) alertó a través de un informe durante el pasado mes de enero de un incremento del 137 por ciento de los feminicidios desde el año 2015.

En total, fueron registradas 976 denuncias por al asesinato de mujeres en 2019, siendo Veracruz el estado en donde más se produjeron este tipo de crímenes. Ese mismo año, añadió, de esa cifra, 98 eran menores.