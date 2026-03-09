Archivo - Al menos once muertos y más de diez heridos, incluido un menor, por un tiroteo masivo en el centro de México - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo

MÉXICO, 26 Jan (EUROPA PRESS)

Un tiroteo masivo en Guanajuato deja un saldo de 11 muertos y 12 heridos

En un trágico suceso registrado en un campo de fútbol de la localidad de Loma de Flores, en el estado central mexicano de Guanajuato, al menos once personas perdieron la vida y otras doce sufrieron heridas, tras un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados. Este lamentable evento fue confirmado por el alcalde de Salamanca, César Prieto, quien expresó su condena a través de un video en redes sociales: "Hace unas horas se reportó un lamentable y cobarde ataque en la comunidad de Loma de Flores, en el cual perdieron la vida once personas", especificando que una víctima falleció en el hospital.

Los reportes indican que el incidente se produjo alrededor de las 17.20 horas de este domingo, durante un partido en los Campos de las Cabañas. Cuatro sujetos armados descendieron de varios vehículos y abrieron fuego contra las personas presentes, de acuerdo con lo reportado por 'El Sol de México'.

Entre los heridos se encuentran una mujer y un menor de edad, víctimas de la violencia que no cesa en Salamanca y que ha presenciado acontecimientos de inseguridad recientes, incluyendo el asesinato de cinco personas en la comunidad de Cuatro de Altamira, así como la amenaza de un artefacto explosivo en una instalación federal, que fue neutralizado sin causar daños.

El alcalde Prieto advirtió sobre la severa crisis social que atraviesa la región, marcada por la presencia de grupos criminales. Hizo un llamado a la comunidad para evitar involucrarse en actividades que pudieran resultar perjudiciales y subrayó la importancia de la responsabilidad civil frente a la situación de violencia. "Hagamos la parte que nos corresponde, porque no solamente es un tema de policías", manifestó.

El contacto con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, dirigida por Omar García Harfuch, ha sido confirmado por Prieto, quienes mostraron su disposición a colaborar y brindar soporte a las familias afectadas por este acto de violencia. En un gesto de agradecimiento por el apoyo recibido tanto del gobierno federal como del estatal, Prieto extendió un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora, buscando mayor apoyo para restablecer la paz y seguridad en Salamanca.