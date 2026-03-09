Operativo contra 'El Mencho' en Jalisco resulta en 26 muertos

México.- La operación contra 'El Mencho' deja al menos 26 muertos en Jalisco - Europa Press/Contacto/Diana Marquez

MÉXICO, 23 Feb (EUROPA PRESS)

El pasado domingo, un operativo militar dirigido contra Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), resultó en un trágico saldo de al menos 26 personas fallecidas. Este número incluye tanto a miembros de las fuerzas de seguridad, como a civiles y afiliados al cartel, considerado el más grande de México.

En diferentes sucesos desencadenados por la represalia del cartel tras la muerte de 'El Mencho' durante su detención en Tapalpa, Jalisco, se reportó la caída de 17 agentes de seguridad. Además, una mujer perdió la vida al quedar atrapada en un tiroteo en Zapopan, y un guardia de seguridad murió durante un motín en la cárcel de Ixtapa, en Puerto Vallarta. Este último incidente también facilitó la fuga de un número todavía indeterminado de prisioneros, agregando más caos a la serie de disturbios desatados por el deceso del líder del CJNG en varias regiones del país.

El enfrentamiento directo con el cártel en Jalisco tuvo como resultado ocho bajas de su lado, incluyendo la de 'El Mencho', según reportes del periódico 'La Jornada'. Paralelamente, las autoridades lograron la detención de 27 individuos relacionados con acciones violentas, que abarcan desde participaciones en bloqueos y ataques, hasta actos de saqueo en bancos y tiendas.

La Secretaría de Seguridad informó que se logró resolver el 90% de los bloqueos carreteros, aunque todavía persisten algunos activos, estimándose alrededor de veinte. La muerte de 'El Mencho', que ocurrió mientras era trasladado a Ciudad de México debido a heridas sufridas en el operativo, motivó a su organización a desencadenar una ola de violencia a lo largo del territorio nacional.